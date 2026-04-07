Cardio-prevenzione e medicina di genere | il professor Marcello Galvani in cattedra nell' incontro dell' Auser

Da forlitoday.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un incontro organizzato dall'Auser, un esperto in medicina ha affrontato il tema della prevenzione cardiovascolare, evidenziando come le strategie varino tra uomini e donne. Si è parlato delle differenze di genere nelle modalità di diagnosi e trattamento delle malattie cardiache. Il relatore ha spiegato che le caratteristiche fisiologiche e i fattori di rischio influenzano approcci e interventi specifici per ciascun sesso.

La prevenzione cardiovascolare non è uguale per tutti, e la differenza di genere gioca un ruolo cruciale nella diagnosi e nella cura. Di questo importante tema si parlerà mercoledì 8 aprile, alle 15, presso la Sala Consiglio del Palazzo della Provincia (Piazza G.B. Morgagni, 9) a Forlì.L’incontro, intitolato "La prevenzione cardiovascolare: una questione anche di genere?", vedrà come relatore il Prof. Marcello Galvani. L'evento è inserito nel programma dell'Accademia della formazione permanente di Auser Forlì, all’interno della rassegna "Ripartiamo da noi - informazione continua", giunta alla sua 35ª stagione. Il curriculum del dottor Marcello Galvani parla di una carriera dedicata interamente alla cura del cuore. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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