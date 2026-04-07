Cardio-prevenzione e medicina di genere | il professor Marcello Galvani in cattedra nell' incontro dell' Auser

Durante un incontro organizzato dall'Auser, un esperto in medicina ha affrontato il tema della prevenzione cardiovascolare, evidenziando come le strategie varino tra uomini e donne. Si è parlato delle differenze di genere nelle modalità di diagnosi e trattamento delle malattie cardiache. Il relatore ha spiegato che le caratteristiche fisiologiche e i fattori di rischio influenzano approcci e interventi specifici per ciascun sesso.

La prevenzione cardiovascolare non è uguale per tutti, e la differenza di genere gioca un ruolo cruciale nella diagnosi e nella cura. Di questo importante tema si parlerà mercoledì 8 aprile, alle 15, presso la Sala Consiglio del Palazzo della Provincia (Piazza G.B. Morgagni, 9) a Forlì.L’incontro, intitolato "La prevenzione cardiovascolare: una questione anche di genere?", vedrà come relatore il Prof. Marcello Galvani. L'evento è inserito nel programma dell'Accademia della formazione permanente di Auser Forlì, all’interno della rassegna "Ripartiamo da noi - informazione continua", giunta alla sua 35ª stagione. Il curriculum del dottor Marcello Galvani parla di una carriera dedicata interamente alla cura del cuore. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Leggi anche: Medicina di genere e cronicità, Esercizio Vita organizza un incontro aperto per fare il punto della situazione 'Sulla pelle delle donne. Medicina narrativa e medicina di genere nelle patologie dermatologiche': webconference promossa dall'AslL'evento è in programma il prossimo 11 marzo nell'ambito dell’(H) Open Day sulla psoriasi promosso da Fondazione Onda ETS L’Azienda USL Toscana nord...