Carcere di Bellizzi ritrovati smartphone nei giorni di Pasqua | i controlli della Polizia Penitenziaria

Durante i controlli di routine effettuati nella mattinata di Pasqua nel carcere di Avellino, gli agenti della Polizia Penitenziaria hanno rinvenuto un pacco nell’area dell’intercinta. All’interno del pacco sono stati trovati alcuni smartphone. L’operazione è stata condotta senza incidenti e senza ulteriori ritrovamenti. La scoperta si inserisce nelle verifiche periodiche svolte per prevenire l’introduzione di dispositivi non autorizzati all’interno della struttura.

La mattina di Pasqua, durante un controllo di routine, gli agenti della Polizia Penitenziaria in servizio al carcere di Avellino hanno trovato un pacco nell'area dell'intercinta. Dentro c'erano diversi smartphone.Non è chiaro chi li abbia introdotti né con precisione come. L'ipotesi più accreditata è che il pacco sia stato lanciato dall'esterno delle mura, oppure fatto arrivare tramite un drone. È una modalità che nelle carceri italiane si registra con frequenza crescente, e che negli ultimi anni ha sostituito in parte i metodi tradizionali di introduzione di oggetti non consentiti. La sera del giorno successivo, Pasquetta, gli agenti hanno effettuato un secondo sequestro. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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