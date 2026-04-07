Il settore dei trasporti aerei si trova di fronte a crescenti difficoltà a causa di aumenti nei prezzi dei carburanti e di una riduzione delle scorte disponibili. In diversi aeroporti sono state adottate misure per limitare temporaneamente le operazioni, con alcuni di essi che segnalano una riduzione delle riserve di carburante. La situazione si sta facendo più complicata, mettendo a rischio regolarità e continuità dei voli.

Il conflitto pesa sul prezzo e sulla disponibilità di carburante. Diversi gli aeroporti che hanno predisposto limitazioni cautelative. Mentre schizza sempre più in alto il prezzo del diesel alla pompa. Servizio di Leonardo Possati TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Razionamento carburanti in quattro aeroporti italiani, voli a rischio fino all’estateIl carburante per l’aviazione entra in regime di razionamento anche in Italia a causa della scaristà di materia prima e degli alti costi di...

Aeroporti Puglia, emergenza carburante: voli regolari a Brindisi e Bari. Scongiurato (per ora) l'effetto "a secco"I tabelloni segnano "decollato" e il temuto blocco dei cieli pugliesi, per ora, non è avvenuto.

Carburanti, a rischio i voli. Aeroporti a secco. Aumenta la benzina

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Carburante, voli a rischio e prime restrizioni: la situazione e i possibili scenariLeggi su Sky TG24 l'articolo Carburante, voli a rischio e prime restrizioni: la situazione e i possibili scenari ... tg24.sky.it

Prosegue il rialzo dei carburanti: benzina self in media a 1,782 euro al litro, gasolio a 2,143 euro. Il Codacons: confermata la stangata di Pasqua #ANSA - facebook.com facebook

Scattano le prime restrizioni per i carburanti degli aerei: cosa succede negli aeroporti italiani x.com