Carburante limitato | restrizioni estese ad aeroporti di Brindisi Reggio Calabria e Pescara

Negli ultimi giorni sono state introdotte restrizioni sul carburante in diversi aeroporti italiani, tra cui quelli di Brindisi, Reggio Calabria e Pescara. Le limitazioni riguardano le forniture di carburante e sono state applicate in risposta a problemi di approvvigionamento. La situazione interessa aeroporti di diverse regioni e si aggiunge alle difficoltà logistiche legate alla distribuzione del carburante in varie parti del paese.

C’è un filo invisibile che lega gli aeroporti italiani da Nord a Sud, ed è sempre più teso: quello della disponibilità di carburante. Nelle ultime ore, quel filo ha iniziato a vibrare con maggiore intensità, trasformando segnali isolati in un quadro più ampio e potenzialmente critico. Non siamo ancora di fronte a un’emergenza conclamata, ma il sistema del trasporto aereo nazionale mostra disagi che arrivano in un momento delicatissimo, alla vigilia della stagione estiva. Tutto è cominciato con alcune limitazioni operative in quattro scali del Nord — Milano Linate, Venezia, Treviso e Bologna — dove il distributore Air Bp Italia aveva annunciato una fornitura contingentata. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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