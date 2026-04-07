Durante un incontro nello spazio Materia, un esperto di cultura culinaria e membro di un'Accademia Italiana della Cucina ha approfondito l'evoluzione e le tecniche di preparazione della carbonara. Ha spiegato che la temperatura ideale per evitare che si formi una frittata varia tra i 63 e i 68 gradi. La discussione ha coinvolto anche aspetti legati alla consistenza e alla cottura tradizionale del piatto.

Pierre Ley, esperto di cultura culinaria e membro dell’Accademia Italiana della Cucina, ha analizzato l’evoluzione e la tecnica della carbonara durante un incontro nello spazio Materia. L’analisi scompone i miti legati a questo piatto, esplorandone le origini storiche e i precisi equilibri chimici necessari per una preparazione corretta. L’incontro, parte del programma La materia del giorno, ha protagonista Pierre Ley, figura poliedrica nata a Lugano e cresciuta sulle sponde del Lago Maggiore. Il suo profilo unisce un background accademico in Relazioni internazionali e International Business ottenuto nel Regno Unito a esperienze professionali come analista presso la Commissione Europea e critico gastronomico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carbonara: il segreto tra i 63 e i 68 gradi per evitare la frittata

Carbonara Day: i segreti dello chef per una crema perfetta (senza effetto frittata)Il 6 aprile torna il Carbonara Day, un appuntamento ormai immancabile per gli amanti della cucina italiana.

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Carbonara Day, il segreto romano che ha conquistato il mondoL'unico giorno dell'anno in cui il giallo è il colore della felicità. È il carbonara day, la ricorrenza che celebra uno dei piatti più famosi, amati e discussi in tutto il mondo. leccenews24.it

Il Carbonara Day compie 10 anni, tra chef e social: il 6 aprile festa per la ricetta romana amata dal 92,6% degli italianiLunedì di Pasquetta si festeggia (anche) la decima edizione della Giornata mondiale dedicata al piatto simbolo della cucina romana. Il tributo social e l'omaggio degli chef, tra ricette tradizionali, ... roma.corriere.it

Carbonara Day - LA MATERIA DEL GIORNO Ospite Pierre Ley, esperto di cultura gastronomica e comunicazione, per guidare il pubblico in un racconto dedicato alla carbonara, uno dei piatti più celebri della cucina italiana ma anche tra i più discussi. - facebook.com facebook

Oggi è il Carbonara Day! In tutto il mondo si celebra una delle ricette simbolo del nostro Paese. Secondo gli ultimi dati pubblicati dall'Unione Italiana Food, la famosa pasta è la preferita da un connazionale su due, superando nelle preferenze anche gli spag x.com