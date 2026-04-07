Caramelle alla frutta richiamate dai supermercati per eccesso di colorante E100

Un richiamo è stato avviato sui supermercati riguardo alle caramelle chiamate “Nerds Fruit” a causa di un livello superiore ai limiti consentiti del colorante E100. La decisione è stata presa in via precauzionale per evitare eventuali rischi per i consumatori. Le confezioni interessate sono state ritirate dagli scaffali e le autorità hanno fornito indicazioni sulle modalità di restituzione del prodotto.