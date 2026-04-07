Capracotta libera dopo 4 giorni di neve | così è finita l’odissea

Dopo quattro giorni di isolamento a causa di una forte nevicata primaverile, Capracotta è stata dichiarata libera. Il sindaco ha ringraziato i soccorritori che hanno contribuito a ripristinare la situazione e a permettere ai residenti di tornare alla normalità. La nevicata, eccezionale per il periodo dell'anno, aveva causato l’interruzione delle vie di comunicazione e l’isolamento del paese.

Il sindaco Candido Paglione ha espresso gratitudine verso i soccorritori dopo che Capracotta è uscita da quattro giorni di isolamento causati da una nevicata primaverile eccezionale. La comunità ha superato una delle criticità più severe degli ultimi anni, sconfiggendo una bufera incessante. L’evento atmosferico ha letteralmente sommerso il borgo sotto una spessa coltre bianca. Questo scenario ha imposto una chiusura totale per quasi un quarto di settimana, mettendo a dura prova la resilienza dei cittadini e l’efficacia dei servizi di emergenza locali. Il coordinamento tecnico e l’impatto della macchina comunale. La riapertura delle strade è stata possibile grazie all’impegno costante del personale del comune. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Capracotta libera dopo 4 giorni di neve: così è finita l’odissea Capracotta si risveglia sommerso dalla neve: le immagini del centro molisano dopo la buferaNon molla la presa la bufera che sta interessando Capracotta, centro altomolisano in provincia di Isernia interessato da una forte perturbazione da... L’odissea di Helena, sfratto rinviato di 12 giorni: “Non riuscirò mai a trovare casa in così poco tempo”Bologna, 15 gennaio 2026 - Andrà avanti fino al 27 gennaio l’odissea di Helena Kamal, cittadina italiana di origini bengalesi, dopo la visita di oggi...