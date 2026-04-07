Nel pomeriggio di martedì 7 aprile, un guasto tecnico al passaggio a livello tra Angera e Taino ha provocato lunghe code e rallentamenti sulla strada. La sbarra del passaggio è rimasta bloccata, rendendo necessario l’intervento della polizia locale per regolare il traffico e garantire la sicurezza degli automobilisti in transito. La situazione si è protratta per diverse ore fino alla riparazione del guasto.

Nel pomeriggio di martedì 7 aprile, un guasto tecnico al passaggio a livello tra Angera e Taino ha causato forti rallentamenti stradali, richiedendo l’intervento della polizia locale per gestire il traffico. Il problema ha interessato l’area di collegamento tra via Marconi e via Verdi. In questo punto specifico, il sistema automatico ha smesso di funzionare: nonostante la luce rossa fosse accesa, la sbarra non si abbassava, creando una condizione di rischio transitava e bloccando il flusso dei veicoli. La gestione dell’emergenza e il ripristino tecnico. Per ovviare al pericolo immediato, gli agenti della polizia locale sono intervenuti tempestivamente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caos tra Angera e Taino: sbarra bloccata, Polizia salva il traffico

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