Cane scappa sull’Autosole Salvato dalla polizia stradale

Un cane meticcio nero si è allontanato dalla coppia che lo aveva appena adottato mentre si trovavano nell’area di servizio di Roncobilaccio, sull’autostrada A1. Il cane, che si era liberato dal collare, è scappato per una breve corsa. La polizia stradale è intervenuta e ha rintracciato l’animale, che è stato poi recuperato e messo in sicurezza. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio.

Si è liberato dal collare ed è scappato per farsi una corsetta. Il problema è che Oreste, un meticcio nero, si trovava nell’area di servizio di Roncobilaccio, sull’ A1, dove la coppia che lo aveva appena adottato si era fermata un attimo per spezzare il viaggio verso casa. È successo qualche giorno fa e il maldestro cagnolone deve ringraziare i poliziotti della Polstrada di Pian del Voglio che, chiamati dai proprietari disperati, sono riusciti a raggiungerlo e metterlo in salvo. Infatti, Oreste era fuggito sulla carreggiata nord dell’A1, rischiando di essere investito. Poi, impaurito, aveva saltato il guardrail ed era scivolato lungo il pendio, restando bloccato su una piattaforma di cemento sospesa nel vuoto sopra il viadotto Riotorto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cane scappa sull’Autosole. Salvato dalla polizia stradale Vaga sull’Autosole, cane salvatoVagava solo soletto in autostrada, con l’aria smarrita e impaurita: un cagnolone dal manto bianco, Leon, è stato salvato dagli agenti della... Uccide rivale e scappa. Fermato sull’AutosoleBloccato in tarda mattinata nel tratto aretino dell’autostrada A1 da due pattuglie della sezione di Battifolle della polizia stradale, perché... Argomenti più discussi: Cane scappa sull’Autosole. Salvato dalla polizia stradale; Cane adottato scappa in Autosole. Salvato in extremis dalla Polstrada. Cane adottato scappa in Autosole. Salvato in extremis dalla PolstradaL’animale era rimasto bloccato su una piattaforma sospesa sul viadotto Riotorto. Riconsegnato alla famiglia. msn.com Vaga sull’Autosole, cane salvatoVagava solo soletto in autostrada, con l’aria smarrita e impaurita: un cagnolone dal manto bianco, Leon, è stato salvato dagli agenti della Polstrada, che lo hanno recuperato mentre correva tra le ... ilrestodelcarlino.it Travolge e uccide un cane con l’auto poi scappa. Il videomessaggio di Leonardo L’episodio è’ accaduto stamattina in via dell’Acropoli ad Arezzo. Un’automobilista ha travolto e ucciso un cagnolino, Choco un meticcio di 14 anni, che passeggiava accant - facebook.com facebook