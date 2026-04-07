Cane morto per avvelenamento Il parco dei Ponti resta aperto

Un cane è morto a causa di un avvelenamento nel parco dei Ponti, dove qualcuno avrebbe gettato veleno rosso per topi. La notizia ha portato l’attenzione sulla sicurezza dei animali e sulla possibilità di rischi presenti nell’area verde. Nonostante l’accaduto, il parco rimane aperto, mentre i proprietari di cani sono stati avvisati di fare attenzione durante le passeggiate. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali indagini in corso.

"Qualcuno ha buttato veleno rosso per topi". E poi: "Fate attenzione a portare i vostri cani ai giardini". E ancora: "Chiediamo un intervento immediato dell’amministrazione". La morte di Lino, un Jack Russell di 1 anno e mezzo, a Bagno a Ripoli ha fatto scatenare un tam tam allarmistico e innestare la paura. Il cagnolino è morto tra dolori e sofferenze atroci; il veterinario parla di avvelenamento, ma sarà l’eventuale autopsia a definire davvero cosa sia successo. I suoi padroni, dopo un primo post lanciato sui social in cui attribuiscono la morte del proprio cane a veleno per topi sparso ai giardini i Ponti, sono stati contattati dall’amministrazione comunale, nello specifico dal vicesindaco e assessore al benessere animale Francesco Conti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cane morto per avvelenamento. Il parco dei Ponti resta aperto Cane morto per avvelenamento, controlli ai giardini dei PontiBagno a Ripoli (Firenze), 5 aprile 2026 – S’indaga per presunto avvelenamento per la morte di Lino, un cane di 1 anno e 3 mesi. Morto un cane della famiglia che vive con decine di gatti, sospetto avvelenamento: disposta l'autopsiaL'assessore Ferrandelli, allertato dalla proprietaria, è corso nell'abitazione della zona di via Oreto: "Troppa pressione intorno al caso. Argomenti più discussi: Cane morto per avvelenamento, controlli ai giardini dei Ponti; Cane morto per avvelenamento. Il parco dei Ponti resta aperto; Dall'avvelenamento di Savona alla ricina nel caso di Pietracatella: sintomi, tempi e rischi dei veleni; Attenzione ai bocconi abbandonati in giro per il quartiere: dentro ci sono gli stuzzicadenti. Cane morto per avvelenamento, controlli ai giardini dei PontiEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it FVG | ESPLOSIONE - 25 FAMIGLIE EVACUATE | Morto un cane .... - facebook.com facebook