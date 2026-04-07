Cancelleremo la civiltà iraniana in una notte | gli ultimatum di Trump tra bluff e minacce
Nel corso di un discorso pubblico, un ex presidente ha pronunciato dichiarazioni forti rivolte all’Iran, affermando che la civiltà iraniana potrebbe essere annientata in una notte. Le sue parole sono state accompagnate da una serie di minacce che, secondo alcuni analisti, potrebbero rappresentare sia un avvertimento sia un tentativo di pressione diplomatica. Fanpage.it ha dedicato il suo podcast quotidiano alle notizie più rilevanti, aggiornando gli ascoltatori alle 18.00.
“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo delle minacce di Trump all'Iran, che potrebbe tornare "all'età della pietra" dopo i bombardamenti statunitensi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Alle 2 di notte scade l'ultimatum all'Iran, Trump: "Un'intera civiltà morirà, sarà uno dei momenti più importanti della storia"Il post apocalittico del presidente Usa che evoca il regime change: "Potrebbe accadere qualcosa di straordinario e rivoluzionario.