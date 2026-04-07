Cancelleremo la civiltà iraniana in una notte | gli ultimatum di Trump tra bluff e minacce

Nel corso di un discorso pubblico, un ex presidente ha pronunciato dichiarazioni forti rivolte all’Iran, affermando che la civiltà iraniana potrebbe essere annientata in una notte. Le sue parole sono state accompagnate da una serie di minacce che, secondo alcuni analisti, potrebbero rappresentare sia un avvertimento sia un tentativo di pressione diplomatica. Fanpage.it ha dedicato il suo podcast quotidiano alle notizie più rilevanti, aggiornando gli ascoltatori alle 18.00.