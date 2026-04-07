Cancellato il punto stampa di Hegseth

Il Pentagono ha deciso di annullare una conferenza stampa programmata per oggi alle 14:00 ora italiana, che avrebbe visto la partecipazione del segretario alla Difesa e del capo dello Stato Maggiore Congiunto. La comunicazione ufficiale non ha fornito motivazioni precise per la cancellazione dell'evento. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali senza ulteriori dettagli.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Il Pentagono ha cancellato una conferenza stampa del segretario alla Difesa americano, Pete Hegseth, e del capo dello Stato Maggiore Congiunto Usa, il generale Dan Caine, prevista oggi alle 14:00 italiane. Avrebbe preceduto di 12 ore la scadenza dell'ultimatum di Washington all'Iran perchè riapra lo Stretto di Hormuz e accetti un accordo. In caso contrario, Usa e Israele hanno annunciato che bombarderanno ponti e centrali elettriche della Repubblica Islamica. Secondo Axios Trump potrebbe estendere l'ultimatum se riscontrerà progressi verso un accordo.... 🔗 Leggi su Today.it

Netanyahu "corregge" Trump: "Non abbiamo ancora finito". Hegseth: "Oggi gli attacchi più duri"». E Teheran minaccia il leader Usa: "Attento a non essere cancellato" | Borse in positivo, giù il greggioIl capo del Pentagono Hegseth: «Oggi la giornata più pesante di attacchi, non ci fermeremo finché il nemico sarà sconfitto».

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