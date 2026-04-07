Campo dedicato al bimbo morto ma la famiglia scopre che è abusivo

Nel quartiere Ponticelli, un campo destinato a ospitare un monumento in ricordo di un ragazzo deceduto nel 2005 è stato scoperto essere abusivo dalla famiglia. Il ragazzo, di 14 anni, era salito su uno dei numerosi edifici incompiuti della zona al momento della sua morte. La famiglia ha appreso che l’area, attualmente dedicata alla memoria, non era autorizzata come spazio pubblico o commemorativo.

Nel 2005, Francesco Paolillo perse la vita cadendo da un palazzo in costruzione per salvare un coetaneo. Lo spazio a lui intitolato versa nel degrado e Comune e Municipalità litigano sulle competenze Francesco Paolillo è morto nel 2005, all'età di 14 anni. Era salito su uno dei tanti palazzi in costruzione e mai finiti del quartiere Ponticelli. Si era arrampicato fino al sesto piano di uno scheletro in viale Carlo Miranda, di fronte casa, per salvare un coetaneo in difficoltà. È caduto, un volo fatale di 30 metri. Nei mesi successivi fu inaugurato un campetto di calcio in suo nome. Dopo 21 anni, però, si è scoperto che quel campetto, abbandonato all'incuria e al degrado, è abusivo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Il bimbo che ha ricevuto il cuore "bruciato", parla il legale della famiglia: «Ora è inabile al trapianto, ma chiederemo un parere terzo»«Vogliamo chiedere alla Direzione sanitaria dell'ospedale Monaldi che venga fatta una valutazione terza, magari dai medici del Bambin Gesù,...

Bimbo morto dopo il trapianto, l’avvocato della famiglia: “Per la Procura nessun errore a Bolzano”Lo ha spiegato l'avvocato della famiglia: "Non c'è nessun errore o negligenza di Bolzano per la Procura di Napoli.

Dumped publicly, three billionaire heirs compete to marry into her family, shocking all

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Campo dedicato al bimbo morto, ma la famiglia scopre che è abusivoNel 2005, Francesco Paolillo perse la vita cadendo da un palazzo in costruzione per salvare un coetaneo. Lo spazio a lui intitolato versa nel degrado e Comune e Municipalità litigano sulle competenze ... napolitoday.it

'DOVE' VIAGGI La rivista DOVE, leader nel settore viaggi e tempo libero, ha dedicato una importante parte di articolo a Campo Ligure nell'edizione di Aprile che si trova in edicola abbinata al Corriere della Sera. Ringraziamo il giornalista Paolo Galliani, espert - facebook.com facebook