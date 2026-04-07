Camminata giornaliera Bella Ciao

Le bellezze del Pratomagno custodiscono memorie da interrogare per approntare nuove forme di resistenza per il presente. Nel giorno della liberazione dell’Italia dal nazifascismo, evochiamo le testimonianze della Resistenza per reimparare a immaginare un futuro diverso e a lottare per conquistarlo. Se i partigiani sono stati gli ultimi eroi e il nostro è il tempo degli antieroi, chiederemo a Oreste, Amleto e Bartleby come siamo arrivati a credere di non poter più cambiare il mondo.Caratteristiche tecnicheCamminata che richiede un minimo di esperienza e un certo allenamento. I sentieri possono presentare tratti con fondo sconnesso o piccoli guadi. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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