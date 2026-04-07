Per chi vuole perdere peso camminando, è fondamentale prestare attenzione all’intensità del passo. Un ritmo troppo lento potrebbe non portare ai risultati sperati, mentre uno troppo veloce potrebbe risultare difficile da mantenere nel tempo. Se si desidera bruciare grassi efficacemente, bisogna trovare il giusto equilibrio tra velocità e fatica, evitando di addentrarsi in errori che potrebbero compromettere l’impegno quotidiano.

Chi desidera ridurre il proprio peso attraverso il cammino deve evitare errori di intensità per non rendere vano l’impegno costante. La strategia corretta prevede l’attivazione del metabolismo tramite ritmi specifici, superando la convinzione che basti aumentare i passi giornalieri per ottenere risultati. Giulia Calefato, fondatrice dell’App Fit is Beauty e di un blog dedicato al benessere, evidenzia come muoversi troppo lentamente mantenga l’organismo in una zona di comfort. In tale condizione, il dispendio energetico rimane minimo, impedendo lo stimolo dei processi metabolici necessari per dimagrire. Al contrario, l’esperta avverte che correre per bruciare più calorie può essere controproducente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Camminare per dimagrire: il ritmo esatto per bruciare i grassi

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Camminata sul posto per attivare il corpo

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