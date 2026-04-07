Dopo la vittoria della Juventus sul Genoa, Andrea Cambiaso ha espresso la sua determinazione a mantenere alta la concentrazione, sottolineando di voler evitare cali di rendimento. Ha parlato anche del rapporto con un compagno di squadra, affermando di avere un buon legame con Di Gregorio. Sul fronte nazionale, Cambiaso ha condiviso il suo pensiero riguardo al prossimo mondiale, senza entrare in dettagli o ipotesi.

di Angelo Ciarletta Andrea Cambiaso suona la carica dopo la vittoria della Juve sul Genoa. Poi ha dedicato qualche parola anche al tema nazionale. Andrea Cambiaso ha parlato a Sportmediaset dopo la vittoria della Juventus sul Genoa per 2-0 di ieri pomeriggio. Di seguito le sue dichiarazioni. ULTIMISSIME JUVE LIVE CORSA CHAMPIONS – «Una corsa impegnativa e dura, con tante squadre. La prossima andiamo a Bergamo e sarà una gara difficilissima, memori anche della partita che abbiamo già giocato qui. La lotta è difficilissima » SULLA PARTITA – «Più che altro abbiamo abbassato il ritmo, forse eravamo un po’ stanchi. Molto bene nell’approccio e nel primo tempo, dove potevamo fare anche il terzo gol. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Cambiaso suona la sveglia: «Non dobbiamo avere questi cali, a Di Gregorio voglio bene. Mondiale? Penso questo»

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