Un nuovo procedimento legale è stato avviato contro Oppido per diffamazione a mezzo stampa continuata. Il cardiochirurgo, che ha guidato l’équipe responsabile del trapianto di cuore sul bambino deceduto nel dicembre 2025, ha affermato di aver detto tutto fin dall’inizio durante un’intervista trasmessa da Rai 3. La denuncia, presentata da Caliendo, si concentra su presunte affermazioni diffamatorie fatte dall’operatore sanitario.

"Abbiamo detto tutto fin dall’inizio". È questa la frase che il cardiochirurgo Guido Oppido, a capo dell’équipe che il 23 dicembre 2025 eseguì il trapianto di cuore sul piccolo Domenico Caliendo – poi rivelatosi fatale – avrebbe pronunciato ai microfoni di Mi manda Rai3. Parole che hanno spinto il legale della famiglia Caliendo, l’avvocato Francesco Petruzzi, a presentare una denuncia per diffamazione a mezzo stampa nei confronti del medico. Secondo il legale, infatti, quell’affermazione sarebbe lesiva dell’onore e della reputazione della madre del bambino, Patrizia Mercolino. In particolare, sostenere che i genitori fossero stati informati sin dall’inizio equivarrebbe, secondo la difesa, a insinuare che la donna abbia reso dichiarazioni non veritiere ai magistrati. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Caliendo, nuova denuncia contro Oppido per diffamazione a mezzo stampa continuata

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Domani mattina si apre un possibile spiraglio per la famiglia di Domenico Caliendo, il bambino morto a causa di un trapianto cardiaco fallito. Alle nove, l’avvocato Francesco Petruzzi incontrerà i legali dell’ospedale Monaldi per discutere un eventuale accordo - facebook.com facebook