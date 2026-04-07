Calciomercato Inter LIVE | Per Bastoni spuntano nuovi aggiornamenti novità sul reparto difensivo

Sul calciomercato dell'Inter si susseguono aggiornamenti riguardo a Bastoni e alle operazioni nel settore difensivo. La società ha incontrato diversi agenti e valutato diverse opzioni per rafforzare la linea arretrata. Le trattative sono ancora in corso, con alcune negoziazioni che hanno portato a sviluppi recenti. Seguiamo da vicino le eventuali novità che potrebbero influenzare le scelte future della squadra.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE.... 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: Per Bastoni spuntano nuovi aggiornamenti, novità sul reparto difensivo Calciomercato Inter LIVE: Rebus sul futuro di Calhanoglu. Per Bastoni spuntano nuovi aggiornamentidi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Calciomercato Inter LIVE: Pronto il rinnovo per Dimarco. Intano spuntano novità per Goretzka…Mercato Inter, dalla Germania arrivano novità per Goretzka: «Ecco quante possibilità ci sono che accetti i nerazzurri…» Solet Inter, la rivelazione:... Temi più discussi: Calciomercato – Inter-Barcellona, idea scambio Bastoni-Dani Olmo: le ultimissime; Dove vedere Inter-Roma in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Calciomercato Inter – Trattative live per Lautaro Rivero: piace sempre di più; Calciomercato Inter – Torna di moda Giovanni Leoni per la difesa: ultimissime. Calciomercato, è l’estate dei ritorni: Inter pronta a chiuderne cinqueIl mercato dell'Inter pensa a cinque ritorni in Serie A in estate: da Vicario a Calafiori passando per Kessie e Kim fino a Ndoye ... interlive.it Calciomercato Inter, annuncio UFFICIALE: Visto spesso BarellaAnnuncio di calciomercato Inter da parte di Salihamidzic prima di Bosnia-Italia: Quando ero Ds del Bayern seguivo Barella ... interlive.it Calciomercato Inter Le ultime su Bastoni - facebook.com facebook Inter, Ausilio a Londra: contatti per Vicario #SkySport #Inter #Calciomercato #Vicario x.com