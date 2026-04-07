Calciomercato Inter il Barcellona non cambia offerta per Bastoni e valuta alternative C’è anche quel nome!

Il calciomercato dell'Inter continua a essere al centro dell'attenzione, con il Barcellona che non ha modificato l'offerta per il difensore Bastoni. La società catalana sta considerando altre opzioni di mercato, mentre resta in attesa di sviluppi sulla trattativa in corso. La situazione rimane in evoluzione e non sono stati annunci ufficiali riguardo a eventuali dettagli o accordi raggiunti.

di Paolo Moramarco Calciomercato Inter, il Barcellona non cambia offerta per Bastoni e valuta alternative. Tra i nomi anche un altro giocatore della Serie A. Il Barcellona continua a spingere per Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter classe 1999, individuato come rinforzo ideale per la retroguardia blaugrana. Il club catalano è alla ricerca di maggiore solidità difensiva e valuta l’inserimento di un centrale esperto accanto ai giovani Cubarsí e Gerard Martín, anche in vista di possibili cessioni come quella di Ronald Araujo. Secondo quanto riportato da diversi media, sia il giocatore sia l’ Inter sono da tempo a conoscenza dell’interesse del Barça. 🔗 Leggi su Internews24.com

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