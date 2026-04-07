Calciomercato Inter | Andriy Lunin toglie un po’ di ruggine
Durante questa stagione, il portiere ucraino ha avuto poche occasioni di scendere in campo, giocando in modo limitato. L’Inter, secondo alcuni esperti di calciomercato, potrebbe considerarlo come alternativa nel caso in cui l’affare con Guglielmo Vicario non dovesse andare a buon fine. La trattativa per il portiere titolare rimane in corso, mentre Lunin si prepara a mantenere la sua posizione di riserva.
Secondo gli esperti di calciomercato potrebbe essere la seconda scelta dell’ Inter se – per un motivo o per un altro – l’affare che porta a Guglielmo Vicario dovesse saltare: in questa stagione però Andriy Lunin ha giocato con il contagocce. Calciomercato Inter, i numeri stagionali di Lunin Il numero uno del Real L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
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