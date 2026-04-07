Calcio Serie C Il Carpi e una salvezza quasi certa

Nel campionato di Serie C, il Carpi ha ottenuto una vittoria venerdì sera contro il Pontedera, che ha portato di fatto alla matematica salvezza con tre turni di anticipo. La squadra ha concluso il match con un risultato favorevole, consolidando la propria posizione in classifica e rendendo difficile la retrocessione. Questa vittoria ha permesso ai giocatori e allo staff di festeggiare anticipatamente la permanenza nel torneo.

Il successo di venerdì sera col Pontedera di fatto ha timbrato con 3 turni di anticipo la salvezza del Carpi. Manca solo la matematica, che potrebbe arrivare già domenica anche in caso di sconfitta a Pesaro se Pontedera e Bra non vinceranno. Due punti. Senza dover attendere i risultati delle rivali, il Carpi sarà salvo certamente con 2 punti nelle ultime 3 gare: a quota 39 anche finendo quart’ultima ci saranno almeno 10 punti dal Pontedera ultimo (massimo può arrivare a 29) che non fanno giocare il playout (la forbice minima è 8) e allo stesso tempo né la Samb (che ha 2 gare da giocare e può solo arrivare a 37) né il Bra (al massimo arriva a 39, ma ha lo scontro sfavorevole col Carpi) possono mettere la freccia su Zagnoni e compagni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio Serie C. Il Carpi e una salvezza quasi certa Calcio serie C, il Pontedera sconfitto 2-0 a Carpi: Grifo ancora più vicino alla salvezzaUna doppietta di Casarini affonda gli uomini di Braglia che ora vedono vicino il baratro. Serie B blindata per Desio: salvezza certa nonostante il koLa Rimadesio di Desio assicura la permanenza in Serie B Nazionale grazie al successo di Treviglio contro il Lumezzane, mentre affronta una sconfitta... Serie C - AC Carpi vs Bra 2-1: Highlights Temi più discussi: Serie C, le gare della 35^ giornata su Sky; Calcio Serie C: il punto sul campionato delle squadre venete; Calcio Serie C: il Renate conquista il punto che potrebbe portarla alla fase nazionale play off; Scheda squadra Siracusa Calcio. Serie C, il calendario della 35^ giornata su Sky: le partite e gli orariDi nuovo in campo la Serie C Sky Wifi 2025/2026: si gioca la 35^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, ... sport.sky.it Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 4 aprile 2026: da Lazio-Parma ad Atletico Madrid-BarcellonaScoprite le migliori partite di sabato 4 aprile 2026: dalla Serie A su DAZN e Sky alla Liga su Mediaset, passando per Bundesliga e Serie C. libero.it Calcio, serie C. Colpo salvezza dei melandrini, in rimonta contro la seconda della classe: in rete Abreu e Bianchi - facebook.com facebook