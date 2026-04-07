Caffè il Palcoscenico giovedì 9 aprile Musica criminale

Giovedì 9 aprile alle 18 si terrà presso il Caffè il Palcoscenico un evento intitolato “Musica criminale”. Questa iniziativa fa parte della tredicesima edizione del Jam - Jazz Appreciation Month Livorno aprile 2026, organizzata dal Comitato Unesco Jazz Day Livorno con il patrocinio del Comune. L’appuntamento prevede un percorso che unisce parole e musica, inserendosi nel calendario della manifestazione dedicata al jazz.

Per la tredicesima edizione del Jam - Jazz Appreciation Month Livorno aprile 2026, a cura del Comitato Unesco Jazz Day Livorno, con il patrocinio del Comune di Livorno, giovedì 9 aprile, alle 18 al Caffè il Palcoscenico, appuntamento con “Musica criminale”, un percorso tra parole e musica, dall'opera da tre soldi di Bertolt Brecht alla Drama gangster, passando per le canzoni della Mala partendo dal romanzo La Banda dei Musi Neri (Edizioni Erasmo 2025) scritto da Maurizio Mini. Idea di Maurizio Mini, con Claudio Monteleone, voce, Gabriele Quirino alla tromba. Francesco Carone alle tastiere. Intervento musicale di Pardo Fornaciari. Coordinatore Andrea Pellegrini. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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