Un ragazzo di 17 anni di Foresto Sparso è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dalla moto in sella a una motocross durante un incidente avvenuto ad Adrara San Martino. L’incidente è avvenuto lunedì e le sue condizioni sono considerate critiche. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il giovane in ospedale. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento.

L’INCIDENTE. Era caduto lunedì mentre era in sella alla sua motocross: resta grave il 17enne di Foresto Sparso rimasto coinvolto in un incidente stradale ad Adrara San Martino. Rimane in prognosi riservata all’ospedale «Papa Giovanni XXIII» di Bergamo a seguito dei traumi riportati il 17enne di Foresto Sparso rimasto coinvolto in un incidente stradale capitato attorno alle 9.15 di lunedì 6 aprile ad Adrara San Martino. Il giovane era in sella alla sua motocross e in compagnia di due amici, quando è caduto violentemente: il ragazzo stava percorrendo la strada comunale collinare che collega Foresto Sparso ad Adrara San Martino in direzione di Collepiano. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Cade dalla moto ad Adrara, resta grave il 17enne di Foresto

Incidente ad Adrara San Martino, cade dalla moto e sbatte la testa: grave un 17enneAdrara San Martino (Bergamo), 6 aprile 2026 – Incidente stradale, questa mattina, lunedì 9 aprile, ad Adrara San Martino, in provincia di Bergamo.

Leggi anche: Adrara, grave 17enne: in ospedale con l’elisoccorso dopo una caduta in moto

Temi più discussi: Bambino di 8 anni cade dalla moto a Credera Rubbiano: doppio trauma e sospetta frattura; Incidente ad Adrara San Martino, cade dalla moto e sbatte la testa: grave un 17enne; Incidente in moto a Valledoria, morto Giuseppe Succu; Adrara, perde il controllo della moto e cade sbattendo il volto: 17enne in codice rosso al Papa Giovanni.

Cade dalla moto ad Adrara, resta grave il 17enne di ForestoEra caduto lunedì mentre era in sella alla sua motocross: resta grave il 17enne di Foresto Sparso rimasto coinvolto in un incidente stradale ad Adrara San Martino. ecodibergamo.it

Incidente ad Adrara San Martino, cade dalla moto e sbatte la testa: grave un 17enneStando a una prima ricostruzione dei fatti, un ragazzino di 17 anni stava percorrendo con la sua moto via Bellini quando, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo finendo contro un ... ilgiorno.it

Cade da un’altezza di un metro e mezzo un operaio di 38 anni, l’incidente sul lavoro a Pratola Peligna - facebook.com facebook

Cade nella tromba delle scale e muore, nessuna autopsia per il piccolo Louis x.com