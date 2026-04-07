Cade dalla bici alla Crocetta | 77enne in Rianimazione

Un uomo di 77 anni è rimasto gravemente ferito questa mattina in un incidente avvenuto in via Di Nanni, nella zona Crocetta. Secondo quanto riferito, l’uomo è caduto dalla bicicletta, ha battuto la testa e si trova ora in terapia intensiva in rianimazione. Le forze dell'ordine stanno accertando le circostanze dell’incidente. Sono in corso controlli da parte dei soccorritori sul luogo dell’incidente.

Cade dalla sua bicicletta, sbatte la testa e finisce in Rianimazione. Sono gravi le condizioni di un 77enne che adesso si trova ricoverato in terapia intensiva dopo l'incidente avvenuto stamattina in via Di Nanni, in zona Crocetta. Sul posto un'ambulanza del 118 che ha prestato i soccorsi al 77enne per poi ricoverarlo in ospedale. ParmaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Un caso di meningite nella Bassa: grave un ragazzo ricoverato al Maggiore. L’appello dell’Ausl In Rianimazione il ragazzo con la meningite. Ha usato l’autobus tutti i giorni, l’Ausl ai pendolari: “Fate la profilassi”... 🔗 Leggi su Parmatoday.it Cade dalla bici, si frattura la scapola e ottiene maxi risarcimento dalla ProvinciaLa Provincia di Caserta ha dovuto impegnare 5mila euro per chiudere una controversia giudiziaria legata a un incidente stradale causato da uno scavo... Leggi anche: Grave incidente: 74enne cade dalla bici e muore poco dopo La Caduta di Debora Silvestri alla Milano Sanremo femminile il 21/03/2026 Temi più discussi: Cade dalla bici durante un allenamento: 40enne trasportato in elisoccorso al Cannizzaro; Ragazza cade dalla bici: trasportata in ospedale; Portomaggiore, cade dalla bici e poi aggredisce infermiera e carabiniere: arrestato 41enne; Cade dalla bici per un dislivello sull'asfalto: risarcimento da 125mila euro. Cade dalla bici elettrica, salvato dai medici. Operazione complessa al Rizzoli: ora è fuori pericoloUn volo nel burrone dopo aver perso il controllo della bici elettrica lanciata ad alta velocità. È bastato un attimo perché un ragazzino di circa 14 anni precipitasse in una situazione drammatica, con ... ildispariquotidiano.it Cade dalla bici e batte la testa davanti al figlio piccolo: gravissimo 57enne dopo un incidente a LomelloEra uscito per un giro in bicicletta con il figlio minorenne quando è caduto e ha battuto la testa a terra: trasferito in ospedale ... fanpage.it Dimenticate la Amanda Lear che conoscete: nello studio di Belve cade ogni maschera. Il cuore del racconto è il rapporto simbiotico e surreale con Salvador Dalí e sua moglie Gala. Non meno esilarante, e a tratti crudo, il capitolo dedicato al Duca Bianco. La st - facebook.com facebook Cade dalla moto ad Adrara, resta grave il 17enne di Foresto x.com