Bulls ghigliottina per il vertice | via Karnišovas e Eversley

Il presidente e CEO dei Chicago Bulls ha deciso di sollevare dai propri ruoli il direttore generale e il presidente delle operazioni di basket. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulla motivazione. I due responsabili erano al vertice della società da diversi anni e ora si trovano a dover lasciare le rispettive posizioni. La dirigenza ha annunciato che inizieranno subito le procedure per la ricerca di nuove figure di riferimento.

Michael Reinsdorf, CEO e presidente dei Chicago Bulls, ha rimosso dai suoi incarichi Art?ras Karnišovas e Marc Eversley. La decisione, resa pubblica lunedì 6 aprile 2026, segna la fine di un ciclo gestionale che non ha saputo restituire successi concreti alla franchigia di Windy City. L’intervento drastico del vertice societario arriva dopo un periodo caratterizzato da risultati altalenanti e una direzione tecnica che sembrava aver perso la rotta. Il licenziamento di Karnišovas, entrato in carica nel 2020, chiude un capitolo iniziato con l’entusiasmo per i successi ottenuti precedentemente con i Denver Nuggets. Il bilancio numerico della gestione uscente è netto: 224 match vinti contro 254 sconfitte. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bulls, ghigliottina per il vertice: via Karnišovas e Eversley Racing Bulls: il bargeboard per potenziare l'effetto outwashIl tema centrale riguarda la gestione aerodinamica dei bargeboard posizionati dietro le ruote anteriori e l’effetto che tali elementi determinano sul... Leggi anche: Cefla e Racing Bulls F1: ecco il ’Green Energy Park’