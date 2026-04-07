Bugalalla ricoverata in ospedale per intossicazione paura per la Youtuber | Cozze hanno tentato di uccidermi

Una nota streamer è stata ricoverata in ospedale dopo aver accusato un’intossicazione, riferendo di aver condiviso l’esperienza in diretta. La donna ha dichiarato di aver consumato cozze, ritenendo che queste abbiano cercato di farle del male. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i follower, mentre le autorità stanno verificando i dettagli relativi al caso. La streamer ha spiegato di aver vissuto un’emergenza medica in prima persona.

Paura per i fan di Francesca Bugamelli, nota nel mondo web come Bugalalla o Bugalalla Crime. La youtuber ha postato sui social una foto che la mostra su un letto d’ospedale, con la cannula di una flebo fissata sul braccio sinistro e un’espressione sofferente. Stando alle sue dichiarazioni, ha dovuto “chiamare il 911 dall’hotel” per un’intossicazione da cozze. Per questo motivo ha dovuto annullare una live prevista per martedì 7 aprile e ha dato appuntamento ai suoi follower a giovedì 9 aprile. Bugalalla ricoverata, la foto dall’ospedale Il messaggio rivolto ai follower è spiritoso, ma nella sua espressione non c’è divertimento. In una nota postata sui social, infatti, la youtuber Bugalalla ha comunicato di essere stata ricoverata per una brutta intossicazione. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Bugalalla ricoverata in ospedale per intossicazione, paura per la Youtuber: "Cozze hanno tentato di uccidermi" Delitto di Garlasco, la youtuber Bugalalla pubblica intercettazioni Garofano: “Diffuse notizie riservate”Home > Cronaca > Delitto di Garlasco, la youtuber Bugalalla pubblica intercettazioni Garofano: “Diffuse notizie riservate” Si arricchiscono ancora le... Garlasco, youtuber Bugalalla pubblica intercettazioni dei carabinieriIl delitto di Garlasco torna ancora una volta al centro dell’attenzione pubblica, riaccendendo un caso che da quasi vent’anni divide l’opinione...