Il gruppo musicale BTS annuncia il rilascio di un nuovo video musicale intitolato Hooligan, previsto per l’8 aprile a mezzanotte KST. L’uscita rappresenta un passo importante nel loro percorso artistico e verrà accompagnata dalla pubblicazione di un progetto visivo dedicato al brano. La notizia ha già generato grande attesa tra i fan, interessati a scoprire le novità che il gruppo presenterà con questa nuova produzione.

I BTS tornano sulla scena con il lancio di un nuovo progetto visivo per il brano Hooligan, previsto per l’8 aprile a mezzanotte KST. Il gruppo presenta così una delle tracce preferite dai fan, estratta dal recente lavoro discografico intitolato ARIRANG. Il video si preannuncia come un evento spettacolare, capace di mostrare una veste artistica energica e ribelle. Questa scelta stilistica segna un netto distacco dalle atmosfere oniriche che hanno caratterizzato SWIM, il singolo di punta che ha scalato le classifiche. L’impronta creativa di RM, j-hope e Suga. Dietro la genesi di Hooligan si trova il lavoro di scrittura di tre membri chiave: RM, j-hope e Suga. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - BTS, rivoluzione ribelle: arriva il video di Hooligan l’8 aprile

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