Da aprile a ottobre, Milano accoglie una mostra dedicata ai bronzi etruschi provenienti da Cortona. La Fondazione Luigi Rovati ospita l’esposizione intitolata

Trasferta milanese per Cortona e i suoi bronzi etruschi: la Fondazione Luigi Rovati ospita dal primo aprile al 4 ottobre "Gli Etruschi e l’Olanda. AR dei bronzi Corazzi", storia del viaggio da Cortona a Leida compiuto nel 1826 dalla collezione del patrizio Galeotto Ridolfini Corazzi (1690-1768) — e del suo eccezionale ritorno in Italia. Stavolta, però, i bronzi fanno davvero rotta verso casa. Il progetto è realizzato con il Rijksmuseum van Oudheden di Leida, il Maec-Museo dell’Accademia Etrusca e della Città di Cortona e il Comune di Cortona, e riprende il percorso presentato fino al 15 marzo al Maec. La vicenda comincia nel 1746, quando alcuni contadini appena fuori Cortona portano alla luce per caso un gruppo di bronzetti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bronzi etruschi in trasferta. La collezione in mostra a Milano racconta i ’gioielli’ di Cortona

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Si parla di: Bronzi etruschi in trasferta. La collezione in mostra a Milano racconta i ’gioielli’ di Cortona.

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