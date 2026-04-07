Brnovic ex allenatore Kostic | Per me è un mix tra Inzaghi e Solskjaer Può diventare una stella

Ivan Brnovic, ex allenatore di Kostic, ha commentato le caratteristiche del giocatore, affermando che per lui rappresenta un mix tra Inzaghi e Solskjaer. Brnovic ha anche dichiarato che Kostic ha la possibilità di diventare una stella nel calcio. Le sue parole sono state rilasciate in un'intervista in cui si è soffermato sulle potenzialità e il profilo del calciatore.

Ivan Brnovic è l'allenatore che ha lanciato Andrej Kostic (nuovo acquisto del Milan) nel calcio dei grandi, ai tempi del Buducnost. Ecco, di seguito, la sua intervista rilasciata alla 'Gazzetta dello Sport'. Su Kostic ai tempi del Buducnost: “Kole, come lo chiamiamo fin da piccolo, ha sempre dimostrato il suo istinto per il gol, sia nelle giovanili sia in tutte le rappresentative giovanili del Montenegro, spesso con avversari più grandi. Ha debuttato a 16 anni e nella sua prima vera stagione da professionista a Podgorica ha segnato 4 gol contribuendo alla vittoria del campionato”. Sulle caratteristiche di Kostic: “Andrej è un ragazzo meraviglioso, riservato, modesto e ben educato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Brnovic (ex allenatore Kostic): “Per me è un mix tra Inzaghi e Solskjaer. Può diventare una stella” Leggi anche: "Kostic? Un mix tra Inzaghi e Solskjaer: il Milan ha fatto un affare" Brnovic (ex allenatore di Kostic): “Mi ricorda Inzaghi. In area di rigore è un killer”Per conoscere meglio il nuovo acquisto del Milan Andrej Kostic, il sito 'Gianlucadimarzio. Temi più discussi: Brnovic (ex allenatore di Kostic): Grande talento, ma deve ancora crescere. Spero che al Milan...; Kostic? Vede solo la porta, mi ricorda Inzaghi: il racconto del suo ex allenatore Ivan Brnovi?; Brnovic (ex allenatore di Kostic): Mi ricorda Inzaghi. In area di rigore è un killer; Kostic, il suo ex allenatore lo paragona ad una leggenda del Milan. Brnovic: Kostic è una combinazione tra Inzaghi e SolskjaerIl Milan ha messo le mani sul nuovo talento del calcio balcanico: durante la sosta è stato ufficializzato l'acquisto, a partire dalla prossima stagione, di Andrej Kostic. milannews.it Kostic? Vede solo la porta, mi ricorda Inzaghi: il racconto del suo ex allenatore Ivan Brnovi?L'intervista a Ivan Brnovi?, ex allenatore ai tempi del Buducnost Pogdorica di Andrej Kosti?, il nuovo acquisto del Milan ... gianlucadimarzio.com Kostic è stato paragonato a Vlahovic. “Ci sono alcune somiglianze con Vlahovic, dato che anche lui è forte con il mancino ed entrambi hanno un’ottima elevazione. Tuttavia, penso che sia più una combinazione tra Inzaghi e Solskjaer” Brnovic (ex allenatore di x.com Brnovic (ex allenatore di Kostic): «Andrej è un attaccante vero e un grande talento, ma deve ancora crescere. Spero che al Milan…» https://www.milanpress.it/brnovic-kostic-caratteristiche-futuro-milan/ - facebook.com facebook