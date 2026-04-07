Breda si trova con la coperta corta in vista della sfida salvezza contro l' Empoli

La squadra di Breda si prepara alla partita contro l'Empoli, che si giocherà domenica 12 aprile alle 15 allo stadio Euganeo. La formazione biancoscudata ha problemi di infortuni e dovrà fare a meno di alcuni giocatori chiave, complicando i piani di salvezza. La sfida rappresenta uno degli ultimi match utili per evitare i playout, considerando anche le cinque sconfitte consecutive accumulate nelle ultime settimane.

Brutte notizie dall'infermeria per la compagine biancoscudata dal Padova che domenica 12 aprile alle 15 allo stadio Euganeo ospita l'Empoli in una sfida che ha tutto il sapore dell'ultimo treno utile per evitare i playout dopo cinque sconfitte consecutive. Kevin Lasagna uscito malconcio dalla sfida contro il Frosinone ha riportato una lesione muscolare di una certa gravità che addirittura potrebbe significare la fine anticipata della sua stagione. Sempre contro il Frosinone ha rimediato uno stiramento anche Jonas Harder. Il suo quadro clinico sembra più incoraggiante, ma il rischio concreto è che per almeno due partite mister Breda non potrà averlo a disposizione. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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Sala Stampa Frosinone-Padova Mister Breda: "Zero alibi, dobbiamo lavorare in fretta e diventare squadra il prima possibile" - facebook.com facebook