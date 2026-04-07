Brasilia assediata | 8.000 indigeni scendono in piazza per le loro terre

A Brasilia, oltre 8.000 rappresentanti di diverse etnie e regioni si sono radunati per la 22esima edizione dell’Accampamento della terra libera, che si svolge fino all’11 aprile. La manifestazione ha visto la partecipazione di indigeni che hanno manifestato per le loro terre, con presidi e incontri in diverse aree della capitale. La mobilitazione coinvolge un ampio spettro di comunità e gruppi provenienti da tutto il paese.

A Brasilia si riuniscono da oggi fino all’11 aprile oltre 8.000 rappresentanti di varie etnie e aree geografiche per partecipare alla 22esima edizione dell’Accampamento della terra libera (Atl). L’evento segna l’inizio dell’Aprile indigeno e trasformerà la capitale in un centro di dibattiti, azioni e marce per l’intera settimana. La mobilitazione nasce da un atto di resistenza avvenuto nel 2004, quando dei leader nativi occuparono lo spazio antistante il ministero della Giustizia. Quella protesta era stata scatenata dalla mancanza di ascolto da parte delle autorità e dai ritardi nella definizione dei confini delle terre, evolvendo poi nell’attuale assemblea nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Brasilia assediata: 8.000 indigeni scendono in piazza per le loro terre Leggi anche: Vaticano, salviamo il pianeta. Il grido dei popoli indigeni contro chi sfrutta le loro terre