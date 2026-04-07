Brandon Holtz l' agente immobiliare che giocherà un Master di Golf

Da gazzetta.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un agente immobiliare di 39 anni, dopo aver passato vent’anni a seguire il torneo grazie a una lotteria, prenderà parte quest’anno al Masters di golf. La partecipazione rappresenta il risultato di un soggetto che ha deciso di mettersi in gioco, arrivando a qualificarsi per uno degli eventi più prestigiosi del circuito internazionale. La sua presenza si aggiunge alle storie di chi, con impegno e perseveranza, si confronta con un appuntamento di grande rilievo sportivo.

Sono più di vent’anni che il signor Brandon Holtz, che di mestiere vende case in Illinois, va al Masters. È il suo tradizionale viaggio di Primavera. Ogni volta ringrazia papà Jeff che nel 2004 era riuscito ad avere un biglietto a vita e l’aveva intestato a suo nome. Il meccanismo funziona più o meno così: c’è una lotteria in cui vengono estratti a sorte questi specialissimi e incedibili pass nominali che danno diritto a comprare – per sempre - un biglietto valido per tutti e quattro i giorni del torneo. Quest’anno il prezzo è di 525 dollari per la settimana, cioè 130 dollari al giorno (112 euro), praticamente un regalo se si pensa che un terzo anello a San Siro per l’ultimo derby costava fino a 140 euro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Brandon Holtz, l'agente immobiliare che giocherà un Master di Golf

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From Realtor to Masters Golfer! Brandon Holtz’s Unbelievable Cinderella Story! USA TODAY NEWS

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