Un agente immobiliare di 39 anni, dopo aver passato vent’anni a seguire il Masters di Golf tramite una lotteria, parteciperà per la prima volta alla competizione. La sua presenza nel torneo rappresenta un traguardo importante, raggiunto dopo anni di partecipazioni come spettatore. La sua qualificazione è arrivata attraverso un percorso che gli ha consentito di accedere alla prestigiosa gara.

Sono più di vent’anni che il signor Brandon Holtz, che di mestiere vende case in Illinois, va al Masters. È il suo tradizionale viaggio di Primavera. Ogni volta ringrazia papà Jeff che nel 2004 era riuscito ad avere un biglietto a vita e l’aveva intestato a suo nome. Il meccanismo funziona più o meno così: c’è una lotteria in cui vengono estratti a sorte questi specialissimi e incedibili pass nominali che danno diritto a comprare – per sempre - un biglietto valido per tutti e quattro i giorni del torneo. Quest’anno il prezzo è di 525 dollari per la settimana, cioè 130 dollari al giorno (112 euro), praticamente un regalo se si pensa che un terzo anello a San Siro per l’ultimo derby costava fino a 140 euro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Brandon Holtz, l'agente immobiliare che giocherà il Masters di Golf

Brandon Holtz, l'agente immobiliare che giocherà un Master di GolfSono più di vent’anni che il signor Brandon Holtz, che di mestiere vende case in Illinois, va al Masters.

Ucciso in ufficio a Livorno. Francesco, l’agente immobiliare che amava il basket. “Amico vero e presente”Pistoia, 27 febbraio 2026 – La città di Pistoia è attonita davanti alla notizia dell’omicidio di Francesco Lassi, 56 anni, pistoiese molto conosciuto...

From Realtor to Masters Golfer! Brandon Holtz’s Unbelievable Cinderella Story! USA TODAY NEWS