Bper è main sponsor del Padiglione Venezia alla 61esima edizione della ' Biennale'

Da iltempo.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Bper Banca conferma il suo ruolo di main sponsor del Padiglione Venezia durante la 61ª edizione della Biennale di Venezia. La manifestazione si tiene quest'anno con la mostra intitolata

Roma, 7 apr. (Adnkronos) - Bper Banca rinnova il sostegno, in qualità di main sponsor, al Padiglione Venezia della 61esima Esposizione Internazionale d'Arte della Biennale di Venezia - In Minor Keys, che quest'anno presenta la mostra 'Note Persistenti'. L'esposizione, si legge in una nota, propone un viaggio curatoriale dedicato al tema della persistenza: ciò che resta, ciò che attraversa il tempo grazie ai ricordi, alle connessioni e alle tracce che l'esperienza umana lascia dietro di sé. I concetti di persistenza, eredità artistiche e culturali sono profondamente considerati da Bper, che da sempre mantiene un forte legame con i territori che presidia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Bper è main sponsor del Padiglione Venezia alla 61esima edizione della 'Biennale'

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