Bper Banca conferma il suo ruolo di main sponsor del Padiglione Venezia durante la 61ª edizione della Biennale di Venezia. La manifestazione si tiene quest'anno con la mostra intitolata

Roma, 7 apr. (Adnkronos) - Bper Banca rinnova il sostegno, in qualità di main sponsor, al Padiglione Venezia della 61esima Esposizione Internazionale d'Arte della Biennale di Venezia - In Minor Keys, che quest'anno presenta la mostra 'Note Persistenti'. L'esposizione, si legge in una nota, propone un viaggio curatoriale dedicato al tema della persistenza: ciò che resta, ciò che attraversa il tempo grazie ai ricordi, alle connessioni e alle tracce che l'esperienza umana lascia dietro di sé. I concetti di persistenza, eredità artistiche e culturali sono profondamente considerati da Bper, che da sempre mantiene un forte legame con i territori che presidia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Bper è main sponsor del Padiglione Venezia alla 61esima edizione della 'Biennale'

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