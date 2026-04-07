Boschi in cenere case al buio e paura | viaggio nell' incendio che sta divorando l' Alto Reno | FOTO e VIDEO

Un vasto incendio sta interessando la zona dell'Alto Reno, provocando la distruzione di boschi e lasciando molte case senza luce. Le fiamme hanno bruciato ampie aree di vegetazione e le fiamme sono ormai estinte in alcune zone, ma i danni sono evidenti. Le immagini mostrano una superficie coperta di cenere e arbusti anneriti lungo le pendici della montagna, testimonianza di un incendio di forte intensità.

Non rimane altro che una distesa di cenere e arbusti anneriti nei punti in cui l’incendio ha consumato più violentemente il fianco della montagna. Dalla sera di Pasqua il comune di Alto Reno Terme è martoriato da un vasto rogo e, dopo una ciclopica operazione divisa tra una ventina di mezzi a. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Incendio ad Alto Reno Terme: le immagini del rogo visto dall'elicottero | VIDEODa ventiquattro ore i vigili del fuoco lottano contro il vasto incendio scoppiato nel bosco sul confine con la Toscana. Temi più discussi: Boschi in cenere, case al buio e paura: viaggio nell'incendio che sta divorando l'Alto Reno | FOTO e VIDEO; Incendio Alto Reno Terme: vigili del fuoco al lavoro da 48 ore e boschi ridotti in cenere; Bologna si muove insieme: al via gli incontri nei quartieri per raccogliere bisogni e proposte sulla riorganizzazione del trasporto pubblico locale. Incendio ad Alto Reno Terme, vigili del fuoco in azione per domare le fiamme: «Oltre 40 ettari di bosco in fumo»Un vasto incendio sta interessando il bosco di Biagioni, località di Altro Reno Terme, un'area dell'Appennino tosco-emiliano, al confine con il territorio pistoiese. Squadre dei vigili del fuoco hanno ... corrieredibologna.corriere.it Incendio Alto Reno Terme, i droni controllano il fronte del fuoco. In fumo 50 ettari di boscoIn corso le operazioni di bonifica da parte dei vigili del fuoco: i punti critici, canadair ed elicottero in azione per spegnere i focolai ancora attivi. Il sindaco Giuseppe Nanni: Possibili nuove di ... ilrestodelcarlino.it Boschi in cenere, case al buio e paura: viaggio nell'incendio che sta divorando l'Alto Reno | FOTO e VIDEO x.com Dopo il monitoraggio notturno con i droni, in mattinata sono ripresi i lanci aerei nell’area colpita da un incendio boschivo che ha colpito una superficie di circa 50 ettari a Biagioni, frazione del Comune bolognese di Alto Reno Terme al confine con la Toscana. L - facebook.com facebook