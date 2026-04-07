Borse UE in volo | PMI spingono Milano e Parigi Universal vola

Le borse europee hanno aperto la giornata con una forte salita, grazie ai dati positivi provenienti dagli indici PMI di Germania, Francia e Italia. A Milano e Parigi, i mercati sono cresciuti significativamente, mentre l'indice Universal ha registrato un rialzo. La giornata si presenta con un trend di crescita diffuso tra le principali piazze finanziarie del continente.

Le piazze finanziarie europee registrano un’accelerazione positiva questo martedì 7 aprile 2026, spinte dai dati degli indici Pmi di Germania, Francia e Italia. Milano avanza del 1,15%, inserendosi in un trend di crescita che vede Parigi guidare le corse con un rialzo dell’1,25%. Il clima positivo coinvolge anche Madrid, che segna un incremento dell’1,15%, mentre Francoforte sale dello 0,8% e Londra chiude a +0,4%. In controtendenza si muovono i future degli Stati Uniti, che mostrano invece un andamento contrastato. L’analisi dei mercati: tra stabilità monetaria e asset energetici. Sul fronte dei titoli di Stato, lo spread tra Btp e Bund decennali scende a 85,6 punti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Borse UE in volo: PMI spingono Milano e Parigi, Universal vola Guerra Usa Iran, Borse in caduta libera: Milano peggiore in Europa (-4,47%). Prezzo gas vola sopra 60 euro, scorte Ue ai minimi dal 2018Le Borse europee sono in caduta libera mentre si guarda agli sviluppi della guerra in Medio Oriente. Dazi Usa, Borse Ue a picco: Parigi e Francoforte le peggioriRoma, 20 gennaio 2026 – La bufera Trump sui dazi per la Groenlandia devasta le Borse europee che in una giornata sola hanno bruciato 225 miliardi di... Si parla di: Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib prende il volo (+3,2%) con Avio, Leonardo e Buzzi. Rimbalzo per le Borse Ue che chiudono la prima di aprile in forte rialzoLe principali Borse europee hanno archiviato la prima seduta del nuovo mese in deciso rialzo, recuperando terreno dopo un marzo particolarmente debole, che si è rivelato il peggiore dall’epoca delle t ... msn.com L’Ifo tedesco risale dopo sette cali. Borse Ue in rialzo, Btp record al 2,16%In ripresa la fiducia in Germania. Le Borse Ue tornano a rafforzarsi dopo il rally di venerdì. Gli investitori confidano nelle mosse della Bce che ha anticipato il quantitative easing. Il rendimento ... affaritaliani.it