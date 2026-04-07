Durante il lungo fine settimana di Pasqua e Pasquetta, le località sul Lago Maggiore hanno registrato un afflusso di visitatori superiore alle previsioni, con migliaia di persone che hanno scelto di trascorrere le giornate tra picnic e attività all’aperto. Il clima favorevole ha portato molte famiglie e gruppi di amici a sostare nelle aree di relax lungo il lago. Tra le attrazioni più frequentate, si segnalano anche i siti culturali della zona, che hanno visto un aumento di visitatori rispetto ai periodi precedenti.

Si è chiuso con un’affluenza oltre le aspettative il lungo fine settimana di Pasqua e Pasquetta sulle rive del Lago Maggiore, dove il ritorno del bel tempo ha innescato una vera e propria corsa alle prime gite fuori porta. Complice un sole pieno e temperature miti, migliaia di persone hanno scelto il lago come meta privilegiata, distribuendosi tra lungolaghi, parchi, borghi storici e poli culturali che per l’occasione hanno proposto un’offerta ampia e variegata. Le giornate si sono scandite tra passeggiate panoramiche e momenti di svago all’aria aperta, con i lungolaghi presi d’assalto da famiglie e gruppi di amici. Molto partecipati i mercatini di artigianato e antiquariato, così come le mostre fotografiche e artistiche allestite nei centri cittadini, capaci di attirare un pubblico eterogeneo, dai curiosi agli appassionati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Borghi sul lago, prove d’estate. In migliaia tra pic-nic e giochi. Il vero boom è dei siti culturali

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