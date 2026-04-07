Nelle coste della Liguria si è registrato un aumento della nidificazione di tartarughe marine Caretta caretta, con più di 700 esemplari nati nella regione nel corso dell’ultimo anno. I dati ufficiali indicano una crescita significativa rispetto agli anni precedenti e vengono monitorati dai ricercatori che studiano il fenomeno. La presenza di queste tartarughe rappresenta un dato rilevante per la biodiversità locale.

Le coste della Liguria registrano un incremento della nidificazione di tartarughe marine Caretta caretta, con oltre 700 esemplari nati nella regione lo scorso anno. L’Agenzia regionale per l’ambiente ligure ha diffuso un approfondimento in occasione delle festività pasquali per spiegare come questo fenomeno stia diventando ricorrente sul territorio. Durante la stagione estiva del 2025, i tecnici hanno individuato un numero di nidi superiore rispetto ai periodi precedenti, confermando una tendenza alla crescita. Questo dato indica che le specie marine stanno individuando nuove zone per la riproduzione, segno tangibile di un ecosistema in mutamento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Boom di tartarughe in Liguria: oltre 700 nati, ecco perché

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