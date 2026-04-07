Bonus bollette da 115 euro prime erogazioni in arrivo | ecco chi li riceve e come funziona

Sono in fase di distribuzione le prime tranche del bonus bollette da 115 euro, un contributo straordinario introdotto dal governo per aiutare le famiglie a coprire le spese legate all’aumento dei costi energetici. La misura prevede un sostegno diretto a coloro che rispettano determinati requisiti, con le prime erogazioni che stanno già arrivando sui conti dei beneficiari. La somma sarà erogata automaticamente senza bisogno di presentare domanda.

Sono in arrivo le prime erogazioni del bonus bollette da 115 euro, il contributo straordinario voluto dal governo per sostenere le famiglie alle prese con il caro energia. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Bonus bollette 115 euro 2026: come funziona davvero e chi lo riceve automaticamenteNel 2026 arriva un nuovo aiuto per contrastare il caro energia: il bonus bollette da 115 euro. Bonus bollette da 115 euro: arriva il via libera, ecco a chi spetta e come funzionaIl contributo straordinario previsto dal decreto Bollette sarà erogato automaticamente in bolletta ai titolari del bonus sociale elettrico. Temi più discussi: Bonus bollette 2026: 115 euro in arrivo in bolletta; Bolletta, bonus da 115 euro: requisiti, Isee e come richiederlo; Decreto bollette, ok della Camera: dai bonus al telemarketing, tutte le novità; Bollette, bonus da 115 euro: chi lo prende e quando arriva. Bollette, nuovo bonus da 115 euro: requisiti, beneficiari e tempi di erogazioneBonus bollette 115 euro: a chi spetta, quando arriva, perché è importante Il nuovo bonus bollette da 115 euro sarà riconosciuto nel 2026 ai clienti do ... assodigitale.it Bonus bollette da 115 euro, ecco quando arriva e chi può riceverloSono in arrivo le prime erogazioni del bonus bollette da 115 euro. Uno sconto per il quale nei giorni scorsi è arrivato il via libera di Arera (Autorità di Regolazione ... ilmattino.it Bonus bollette da 115 euro, ecco quando arriva e chi può riceverlo - facebook.com facebook Decreto Bollette: aiuti insufficienti Bene bonus teleriscaldamento e norme contro teleselling aggressivo Preoccupante la proroga delle centrali a carbone fino al 2038 Servono interventi per aiutare davvero le famiglie federconsumatori.it/energia-il-dec x.com