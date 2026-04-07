Boninsegna incorona Lautaro | Il rendimento dell’Inter è visceralmente legato a lui sul suo sorpasso nei miei confronti rispondo così

L’ex attaccante dell’Inter, Roberto Boninsegna, ha commentato il recente sorpasso di Lautaro Martinez nei confronti di un altro giocatore della squadra. Boninsegna ha dichiarato che il rendimento dell’Inter è strettamente collegato alle prestazioni dell’attaccante argentino e ha spiegato come ha risposto alla sua crescita all’interno della squadra. La discussione si concentra sulle dinamiche interne alla formazione e sull’importanza di Martinez per il club.

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