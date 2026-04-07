Boninsegna | Felice di essere superato da un condottiero come Lautaro Ma la mia media-gol

Durante una recente partita, l’attaccante argentino ha segnato due gol contro la Roma, arrivando a superare un ex giocatore nella classifica dei marcatori. La doppietta ha permesso all’attaccante di consolidare il suo posizionamento e di superare un ex calciatore noto per le sue imprese sul campo. In una dichiarazione, Boninsegna ha espresso soddisfazione nel vedere un altro condottiero superarlo, pur mantenendo un sorriso sulla sua esperienza personale.

Con la doppietta alla Roma l'argentino ha superato Bonimba al terzo posto della classifica dei migliori marcatori nerazzurri della storia: "Spero raggiunga Altobelli perché è un leader che merita". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Boninsegna: "Felice di essere superato da un condottiero come Lautaro. Ma la mia media-gol..." Lautaro Martinez nella storia dell’Inter: superato Boninsegna, il Toro sale al terzo posto tra i marcatori all?timeCalciomercato Chelsea, altro grande colpo in prospettiva per i Blues! Ecco di chi si tratta, tutti i dettagli Calciomercato Roma: deciso il futuro di... Lautaro nella storia: superato Boninsegna, ora il Toro è il terzo marcatore all-time dell’Interdi Alberto PetrosilliLautaro, con il gol siglato nel primo tempo contro la Roma, ha superato Bonisegna come marcatore all-time dell’Inter: il Toro è... Argomenti più discussi: Boninsegna: Felice di essere superato da un condottiero come Lautaro. Ma la mia media-gol...; Premio Onore alla Romagna a Nicoletta Braschi: applausi e sorrisi con Roberto Benigni; Domani la finale play-off Bosnia-Italia, Barbarez: Dobbiamo avere abbastanza coraggio. E se andiamo in vantaggio... Felice di essere lontana da tutto questo letame. Le rivelazioni di Melinda sui rapporti tra Epstein e l’ex marito Bill GatesLei è felice di essere lontana da tutto questo letame, lui nega ogni addebito. La ex coppia più ricca ed ammirata del mondo fa i conti con i 3 milioni di file legati all’Affaire Epstein che nominano ... ilfattoquotidiano.it #Lautaro is back. E carica su Instagram: "Felice di essere tornato a lottare coi compagni" x.com Buona Pasqua felice di esser qui grazie don Danilo per una messa di Pace e grazie alla Madonna di Positano che ci ha sempre protetto come una mamma come diceva don Raffaele - facebook.com facebook