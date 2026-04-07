Un video pubblicato recentemente da Frank Gramuglia, noto creator digitale e scrittore di Garbagnate, sta attirando molta attenzione online. Nel filmato, l’autore mette in scena una parodia che prende di mira la sua città natale, suscitando un’ampia reazione sui social media. In meno di un giorno, il video ha raggiunto oltre centomila like, dimostrando una forte partecipazione del pubblico e una notevole viralità.

Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a confronto a Garbagnate. Serata partecipata e ricca di. Assegno da Amazon Prime con una lettera proveniente dagli Usa: ecco la nuova sofisticata truffa,. Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Monopattini elettrici: dal 16 maggio obbligo del “targhino”. Come richiederlo e i costi Dopo mesi di attesa, la riforma del Codice della Strada diventa operativa. Con la pubblicazione. La guerra in Iran potrebbe avere effetti immediati sul traffico aereo nei cieli d’Europa: primi. Incidente mortale in autostrada, code infinite tra Cormano e Sesto San Giovanni, disagi nel giorno. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - “Bombardiamo Garbagnate!”: il video di Frank Gramuglia è già virale, pioggia di like sul web

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Elettra Lamborghini attaccata da una fan: il video virale divide il web e arrivano minacce legali (il web è diviso)Una polemica social nata da pochi secondi di video ha acceso un duro botta e risposta tra la cantante Elettra Lamborghini e una sua fan.