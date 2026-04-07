A Bologna, l’8 aprile alle 20, si terrà un concerto con artisti provenienti da Mosca, il soprano Natalia Skryabina e il pianista Vsevolod Dvorkin. Durante l’evento, verranno eseguite composizioni della musica russa, con un focus su brani interpretati dai due musicisti. L’appuntamento si svolgerà in una sede cittadina dedicata agli eventi culturali e musicali.

Il soprano Natalia Skryabina e il pianista Vsevolod Dvorkin porteranno a Bologna un viaggio nella musica russa l’8 aprile alle 20.30, presso la Sala Biagi di via Santo Stefano. L’evento segna il settimo incontro del progetto Conoscere la Musica – Mario Pellegrini. L’appuntamento vedrà l’esecuzione di un repertorio che spazia tra canzoni, brani per pianoforte e arie operistiche. Il programma, intitolato Lungo la strada infuria la tormenta, propone composizioni di autori come Glinka, Rimsky-Korsakov, Mussorgsky, Stravinsky, Rachmaninov, Sviridov e Varlamov. Un ponte culturale tra Mosca e l’Emilia-Romagna. Entrambi gli artisti condividono una formazione d’eccellenza presso la Gnessin Russian Academy of Music di Mosca. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bologna, viaggio nella musica russa: i virtuosi di Mosca in scena

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