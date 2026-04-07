Bologna è la città più felice d’Italia

Secondo l’Happy City Index 2026, Bologna si posiziona come la città più felice d’Italia. Lo studio, considerato il più ampio a livello mondiale nel settore dello sviluppo urbano, si basa su dati raccolti direttamente dalla comunità locale. La ricerca analizza vari aspetti legati alla qualità della vita e al benessere dei cittadini, offrendo una panoramica dettagliata sulla situazione delle diverse aree urbane nel paese.

. È quanto emerge dall’Happy city index 2026, il più grande studio al mondo sullo sviluppo urbano guidato dalla comunità. Stilata dall’ente britannico Institute for quality of life, questa sesta edizione non mira a decretare una singola città come la migliore. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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Le 10 città più felici d'Italia

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