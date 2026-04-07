Boitani in inglese racconta la storia in chiave mitologica
Con il poema The five elements (I cinque elementi nella versione italiana di Rosita Copiol, Mondadori, pagg. 135, euro 20) Piero Boitani, illustre studioso e critico, affronta temi che da sempre ho indicato come attualissimi e necessari: mito, natura, e viaggio. Tema quest’ultimo sottolineato sin dal titolo della introduzione, I viaggi di Piero Boitani, dovuta a quell’eccelso uomo di lettere che è Stephen Greenblatt. Con un occhio ai presocratici, a Pindaro, a Lucrezio, e con la scelta di scrivere in inglese come omaggio assoluto a una tradizione letteraria tra le massime nel nostro Occidente, Boitani si cimenta nella interpretazione lirica e filosofica degli elementi che compongono l’universo: l’acqua, il fuoco, la terra, l’aria e infine il quinto, l’etere, l’elemento purissimo che comprende tutto ciò è al di sopra della Luna. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Preso a colpi di chiave inglese per rubargli lo scooter: 15enne in ospedaleÈ stato bloccato e accerchiato, in mezzo alla strada, mentre era in sella al suo ciclomotore.
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