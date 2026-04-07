Con il poema The five elements (I cinque elementi nella versione italiana di Rosita Copiol, Mondadori, pagg. 135, euro 20) Piero Boitani, illustre studioso e critico, affronta temi che da sempre ho indicato come attualissimi e necessari: mito, natura, e viaggio. Tema quest’ultimo sottolineato sin dal titolo della introduzione, I viaggi di Piero Boitani, dovuta a quell’eccelso uomo di lettere che è Stephen Greenblatt. Con un occhio ai presocratici, a Pindaro, a Lucrezio, e con la scelta di scrivere in inglese come omaggio assoluto a una tradizione letteraria tra le massime nel nostro Occidente, Boitani si cimenta nella interpretazione lirica e filosofica degli elementi che compongono l’universo: l’acqua, il fuoco, la terra, l’aria e infine il quinto, l’etere, l’elemento purissimo che comprende tutto ciò è al di sopra della Luna. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Boitani (in inglese) racconta la storia in chiave mitologica

Preso a colpi di chiave inglese per rubargli lo scooter: 15enne in ospedaleÈ stato bloccato e accerchiato, in mezzo alla strada, mentre era in sella al suo ciclomotore.

L'uomo sorpreso a rubare rose e ceri in piena notte (con tenaglia e chiave inglese)Si aggirava tra gli scaffali nel cuore della notte, con una torcia in una mano e la refurtiva nell'altra.