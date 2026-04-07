BlueHammer | il codice zero-day che sblocca i poteri di Windows

Un ricercatore ha diffuso pubblicamente BlueHammer, un exploit zero-day che consente di ottenere i privilegi più elevati su Windows 10 e 11. La vulnerabilità permette di superare le protezioni di sicurezza integrate nel sistema operativo di Microsoft, offrendo potenzialmente accesso completo alle funzioni di sistema senza autorizzazione. La divulgazione di questa falla ha sollevato attenzione tra gli esperti di sicurezza informatica e aziende che utilizzano queste versioni di Windows.

Un ricercatore ha reso pubblico l’exploit BlueHammer, una vulnerabilità zero-day che permette di ottenere i massimi privilegi di sistema su Windows 10 e 11, bypassando le difese integrate di Microsoft. L’evento nasce da un conflitto tra lo scopritore della falla e il Microsoft Security Response Center (MSRC). A causa di divergenze con l’azienda di Redmond, l’esperto ha scelto di ignorare la prassi della responsible disclosure, pubblicando direttamente un codice funzionante sotto forma di proof-of-concept. Questa decisione sposta l’attacco dal piano teorico a quello pratico. Il materiale disponibile online è sufficientemente dettagliato da permettere a chiunque di replicare l’operazione in contesti controllati, offrendo agli hacker un manuale d’istruzioni per colpire i sistemi operativi più recenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - BlueHammer: il codice zero-day che sblocca i poteri di Windows Mathe Liga gratis: sblocca l’app completa con il codice di PasquaLa piattaforma digitale Mathe Liga offre oggi un’opportunità di accesso gratuito alla versione completa dell’applicazione, normalmente disponibile a... Blocco Note Windows: vulnerabilità critica nel rendering Markdown, rischio esecuzione codice remoto. Patch in arrivo.Microsoft è alle prese con una vulnerabilità critica nel Blocco Note di Windows, un difetto di sicurezza (CVE-2026-20841) che potrebbe consentire...