Blanco Tour Estate 2026 | come comprare i biglietti per Marostica e Gallipoli

Dopo aver pubblicato il suo ultimo album, l’artista annuncia un tour estivo per il 2026 con date programmate a Marostica e Gallipoli. Sono stati aperti i canali di vendita per i biglietti, disponibili online e presso i punti vendita autorizzati. Le date sono state comunicate ufficialmente e i biglietti sono in vendita a partire da una determinata data. I dettagli relativi alle modalità di acquisto e ai prezzi sono stati resi pubblici sul sito ufficiale dell’artista.

Blanco preme sull'acceleratore del 2026. Dopo aver annunciato l'uscita del suo nuovo album MA’, pubblicato il 2 aprile 2026 per EMI Records Italy (Universal Music Italy), il cantautore bresciano si prepara per il primo tour nei palazzetti. Prodotto e organizzato da Friends & Partners e Vivo Concerti, il Tour Estate 2026 porterà l'artista sui palchi dei principali festival nazionali: un'occasione unica per ascoltare dal vivo i nuovi brani e i grandi successi che hanno scandito la sua carriera. Scopri e acquista i biglietti dei grandi eventi sportivi, e non solo, sulla nuova piattaforma Gazzetta Ticket. Il calendario del Tour Estate 2026 toccherà alcune delle location più suggestive d'Italia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Blanco, Tour Estate 2026: come comprare i biglietti per Marostica e Gallipoli Blanco svela le date del “Tour Estate 2026”ROMA – Dopo aver annunciato l’uscita del nuovo album MA’, atteso il 3 aprile per Emi Records Italy (Universal Music Italy) con la direzione artistica... WWE Summer Tour, come comprare i biglietti per le date di Torino, Bologna, Roma e FirenzeLa WWE farà tappa anche in Italia nel 2026 con il suo WWE European Summer Tour, l'evento estivo che porterà in giro per l'Europa le star della World... Temi più discussi: Blanco annuncia il Tour Estate 2026; Il tour estivo di Blanco farà tappa all'Arena della Versilia. Uscito anche il nuovo album Ma' con undici inediti; Blanco dal vivo, il tour dei palazzetti passa da Bologna; Primo tour nei palazzetti: Blanco in concerto il 20 aprile 2026 al Mandela Forum di Firenze. Blanco annuncia il Tour Estate 2026Il Tour Estate 2026 di BLANCO farà tappa il 29 giugno al Marostica Summer Festival Volksbank di Marostica ( VI ), il 21 luglio all’Estate di Stelle 2026 di Palmanova ( UD ), il 26 luglio al Sotto il ... radiowebitalia.it Blanco presenta il nuovo album MA': canzoni, tour 2026 e Power Hits Estate a RomaBlanco presenta il nuovo album MA'! Scopri il significato della cover, le date del tour 2026 e la sorpresa del Power Hits Estate a Roma. Leggi tutto qui. skuola.net Levante live in estate in Sicilia con il tour DELL’AMORE Annunciate le date 18 agosto 2026 - Messina, Arena Capo Peloro 19 agosto 2026 - Zafferana Etnea(Ct) Anfiteatro Falcone e Borsellino Biglietti disponibili online da mercoledì 08 aprile all - facebook.com facebook "Estate 2026": il tour di Francesca Michelin fa tappa al Teatro delle Rocce - x.com