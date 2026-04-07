L’ex mercato coperto di Avenza si trova nuovamente in condizioni di degrado, trasformato in un punto di bivacco senza autorizzazione. La struttura, che già in passato era stata oggetto di interventi per il ripristino, mostra ora segni di abbandono e utilizzo improprio. La presenza di persone senza permesso si ripete dopo che, nel marzo dell’anno scorso, erano stati avviati interventi di sistemazione.

L’ex mercato coperto di Avenza è di nuovo un dormitorio abusivo. Era marzo dello scorso anno quando il Comune fece sigillare tutte le entrate per evitare che la struttura fatiscente di via Luni venisse usata come dormitorio, ma già dopo un mese qualcuno aveva rotto le finestre per entrare di nuovo nello stabile. E ora ci risiamo. L’ex mercato coperto è stato di nuovo occupato dai numerosi stranieri che orbitano nella zona. A denunciare che qualcuno ha aperto un varco spaccando una parte di parete in vetrocemento è Giuliano Torre, il titolare della pasticceria Torre. "Non può passare per normale che persone bivacchino all’interno del ex mercato coperto - scrive Giuliano Torre -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bivacco al mercato coperto. Di nuovo degrado nella struttura di Avenza

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Si parla di: Bivacco al mercato coperto. Di nuovo degrado nella struttura di Avenza; Commercio da rilanciare. Bando per la concessione dei box al Mercato coperto.