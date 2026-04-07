L'allenatore ha commentato la sconfitta, ammettendo le proprie responsabilità per il risultato. Ha descritto il primo tempo come imbarazzante, sottolineando che la squadra non ha vinto neanche un contrasto e riconoscendo che avrebbe potuto subire altri gol. Ha aggiunto che i giocatori sono stati influenzati dalla paura, senza fornire ulteriori dettagli sul motivo di questa condizione.

"Il primo tempo è stato imbarazzante e mi assumo tutta la colpa. Non abbiamo vinto un contrasto che sia uno, e potevamo prendere altri due o tre gol". Di una cosa eravamo certi: la schiettezza di Pierpaolo Bisoli. "Non c’era niente della mia squadra: l’ho vista soltanto dopo il loro 2-0". Il mister cerca di individuare le cause. "I ragazzi hanno addosso una grande paura, ma non è solo quella, bisogna scavare a fondo. A loro ho detto che bisogna ripartire dai 30 minuti buoni dopo il 2-0 del Pescara. Chi ci crede bene, sennò io alleno anche 14-15 ragazzi e basta. Io voglio arrivare ai playout: dobbiamo prendere il buono di questa sconfitta ed eliminare le cose brutte; ci siamo fatti il secondo gol da soli, idem il 3-1". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Bisoli si prende le colpe e spiega il naufragio : "I ragazzi sono attanagliati dalla paura"

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Bisoli si prende le colpe e spiega il naufragio : I ragazzi sono attanagliati dalla pauraL’allenatore: Primo tempo imbarazzante. Non abbiamo vinto un solo contrasto e potevamo incassare altri due-tre gol ... sport.quotidiano.net

Bisoli takes the blame and explains the shipwreck: The boys are gripped by fear.The coach: An embarrassing first half. We didn't win a single tackle and could have conceded two or three more goals. ... sport.quotidiano.net

Esordio da incubo per mister Bisoli. L’attesa scossa non c’è stata. Insigne e compagni padroni del campo al Città del Tricolore (1-3). Esplode la contestazione dei tifosi. CRONACA & TABELLINO - facebook.com facebook

In conferenza stampa l’allenatore del Pescara Giorgio Gorgone è stato chiaro nell’analizzare la Reggiana. Una sfida importante contro un avversario che da poco può contare su un nuovo allenatore come Pierpaolo Bisoli e di conseguenza avrà una motiva x.com