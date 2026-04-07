Bisoli si prende le colpe e spiega il naufragio | I ragazzi sono attanagliati dalla paura
L'allenatore ha commentato la sconfitta, ammettendo le proprie responsabilità per il risultato. Ha descritto il primo tempo come imbarazzante, sottolineando che la squadra non ha vinto neanche un contrasto e riconoscendo che avrebbe potuto subire altri gol. Ha aggiunto che i giocatori sono stati influenzati dalla paura, senza fornire ulteriori dettagli sul motivo di questa condizione.
"Il primo tempo è stato imbarazzante e mi assumo tutta la colpa. Non abbiamo vinto un contrasto che sia uno, e potevamo prendere altri due o tre gol". Di una cosa eravamo certi: la schiettezza di Pierpaolo Bisoli. "Non c’era niente della mia squadra: l’ho vista soltanto dopo il loro 2-0". Il mister cerca di individuare le cause. "I ragazzi hanno addosso una grande paura, ma non è solo quella, bisogna scavare a fondo. A loro ho detto che bisogna ripartire dai 30 minuti buoni dopo il 2-0 del Pescara. Chi ci crede bene, sennò io alleno anche 14-15 ragazzi e basta. Io voglio arrivare ai playout: dobbiamo prendere il buono di questa sconfitta ed eliminare le cose brutte; ci siamo fatti il secondo gol da soli, idem il 3-1". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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Bisoli si prende le colpe e spiega il naufragio : I ragazzi sono attanagliati dalla pauraL’allenatore: Primo tempo imbarazzante. Non abbiamo vinto un solo contrasto e potevamo incassare altri due-tre gol ... sport.quotidiano.net
Bisoli takes the blame and explains the shipwreck: The boys are gripped by fear.The coach: An embarrassing first half. We didn't win a single tackle and could have conceded two or three more goals. ... sport.quotidiano.net
Esordio da incubo per mister Bisoli. L’attesa scossa non c’è stata. Insigne e compagni padroni del campo al Città del Tricolore (1-3). Esplode la contestazione dei tifosi. CRONACA & TABELLINO - facebook.com facebook
In conferenza stampa l’allenatore del Pescara Giorgio Gorgone è stato chiaro nell’analizzare la Reggiana. Una sfida importante contro un avversario che da poco può contare su un nuovo allenatore come Pierpaolo Bisoli e di conseguenza avrà una motiva x.com