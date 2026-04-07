Biohacking alimentare ovvero come il cibo può davvero riprogrammare il corpo

Il biohacking alimentare sta guadagnando popolarità, con pratiche che vanno dal digiuno intermittente ai test sul microbioma. Questa tendenza si basa su strumenti scientifici per modificare le abitudini alimentari e monitorare gli effetti sul corpo. Sempre più persone adottano queste tecniche con l’obiettivo di migliorare salute e benessere, coinvolgendo approcci che combinano ricerca e sperimentazione personale.

Sempre più persone oggi cercano di ottimizzare la propria alimentazione con strategie personalizzate — dal digiuno intermittente all’uso di integratori mirati, dall’analisi dei biomarcatori alla scelta dei cibi in funzione del proprio orologio biologico – per ritrovare un benessere generale. «È l'uso della biologia, della tecnologia e dei dati personali per hackerare i sistemi interni del corpo, ottimizzando l'efficienza metabolica e cellulare attraverso la nutrizione sartoriale», spiega Manuel Salvadori, biohacker e nutrizionista sportivo. In altre parole, significa «considerare il proprio corpo come un sistema da comprendere e... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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